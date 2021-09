iPhone 13, Apple Watch Series 7, iPad mini... 5 annonces à retenir de la keynote Apple 2021

Un an après l'iPhone 12 et l'Apple Watch Series 6, les nouveautés Apple sont là ! De quoi déjà se faire plaisir ou bien commencer sa liste au Père Noël. La keynote 2021 de la marque à la pomme, toujours présentée par Tim Cook, a eu lieu ce mardi 14 septembre 2021. Et ça donne envie !

Un iPhone 13 de 809 à 1839€

Première grosse annonce très attendue, celle de l'iPhone 13 qui mise sur un écran amélioré et de nouveaux capteurs photos. L'iPhone 13 sera en précommandes dès le vendredi 17 septembre pour une disponibilité à partir du vendredi 24 septembre. Plusieurs modèles sont dispo : l'iPhone 13, l'iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Côté couleurs, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini sont dispo en rose, bleu, minuit, lumière stellaire et rouge et l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max en graphite, or, argent et le bleu alpin. Le récap des prix :

iPhone 13

909€ (128 Go)

1029€ (256 Go)

1259€ (512 Go)

iPhone 13 mini

809€ (128 Go)

929€ (256 Go)

1159€ (512 Go)