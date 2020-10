iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et et 12 Pro Max : toujours plus puissant, plus beau, plus fort

Nouveau bébé en approche chez Apple. Ce mardi 13 octobre, l'iPhone 12 a été officialisé. Le smartphone tant attendu n'arrive pas seul puisqu'il se décline aussi en iPhone 12 mini et en iPhone 12 Pro (et 12 Pro Max).

L'iPhone 12 accueille une puce surpuissante, un écran OLED, la 5G, MagSafe...

Plusieurs points à retenir pour cet iPhone 12, à commencer par la forme qui évolue avec des bords plats qui peuvent rappeler ceux de l'iPhone 4 ou 5. Résultat ? Un appareil "11 % plus fin, 15 % plus petit et 16% plus léger que l'iPhone 11". Plus fin, plus petit (sans diminuer l'écran qui reste de 6,1") et plus léger donc, mais plus puissant avec la puce A14, une petite tuerie qui rend l'appareil plus intelligent, plus surpuissant et plus efficace que jamais.

Ajoutez à ça l'arrivée d'un écran OLED (pour 2X plus de pixels, de meilleurs contrastes et des nuances de noir imbattables) mais aussi la fameuse 5G, aka "une technologie qui arrive tous les 10 ans et qui change tout" selon le boss Tim Cook. Apple précise d'ailleurs que son iPhone n'utilise la 5G que lorsque nécessaire, sinon, on reste sur la 4G pour préserver la batterie. Malin. Côté photo, deux capteurs à l'arrière de 12 Mégapixels mais welcome au mode nocturne.

Quoi d'autre ?

- L'arrivée de MagSafe, un système aimanté au dos de l'iPhone pour ajouter des accessoires (porte-cartes, étui, coques magnétiques...) et qui permet de rendre la recharge sans fil plus rapide

- Une meilleure résistance aux éclaboussures et aux liquides renversés

- le Ceramic Shield pour un écran qui "introduit dans le verre des cristaux de nano-céramique, qui sont plus durs que la plupart des métaux" et au final une résistance aux chutes multipliée par quatre !

On termine par les couleurs, les prix et la date de sortie de l'iPhone 12.

L'iPhone 12 sera dispo en blanc, noir, bleu, vert et (product)red en précommande le 16 octobre à 14 heures et dispo le 23 octobre. Le prix ? A partir de 909€ en 64Go (959€ en 128Go et 1079€ en 256Go).

L'iPhone 12 mini sera dispo aux mêmes couleurs en précommande le vendredi 6 novembre à partir de 14 heures, pour une disponibilité le 13 novembre. Le prix ? A partir de 809€.

Première impression ? Oui, oui, et re-oui !