Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPad Air 4, iOS 14... Le récap de l'Apple Event

On commence par LA montre star, l'Apple Watch aka la montre désormais plus vendue que toutes les marques suisses réunies. Place à l'Apple Watch Series 6. Elle dispose d'un écran Retina toujours activé et 2,5 fois plus lumineux. Toujours plus performante et puissante via une puce S6 (20% plus rapide que la version précédente) basée sur la puce A13 surpuissante du si séduisant iPhone 11, l'Apple Watch continue de devenir un précieux allié santé. La Series 6 propose ainsi de mesurer son taux d'oxygène dans le sang en 15 secondes via une App dédiée. Côté santé toujours, l'Apple Watch Series 6 met en avant son impressionnante capacité à effectuer un électrocardiogramme à la demande. Via son app ECG, vous pourrez déceler si votre rythme cardiaque montre des signes de fibrillation auriculaire ou vérifier que votre coeur bat à un rythme régulier. La team "crises de panique" validera. La team insomniaque n'est pas oubliée avec la nouvelle app Sommeil qui promet de vous apprendre à découvrir une routine d'endormissement et à suivre l'évolution de votre sommeil.

BFF de votre santé, l'Apple Watch Series 6 continue bien entendu aussi de s'intéresser à votre forme avec la pratique sportive. Running, natation, vélo, yoga... Elle vous suivra partout et vous aidera à vous motiver et à atteindre vos objectifs, avec ses célèbres anneaux à compléter, ses défis en solo ou entre potes, le tout accompagné de votre musique, un podcast ou un livre audio.

Bonne nouvelle pour les accros aux bracelets, l'Apple Watch Series 6 débarque avec un nouveau bracelet d'un seul tenant "sans fermoir ni attache" et dispo en deux matériaux (en caoutchouc de silicone ou tressée, un vraie beauté !) et neuf tailles. Les cadrans évoluent eux aussi et deviennent toujours plus personnalisables.

De nombreuses autres fonctionnalités vous attendent, parmi lesquelles la "configuration familiale" qui permet de jumeler plusieurs montres à un seul iPhone, mais on y reviendra très vite.

Prix : l'Apple Watch Series 6 est dispo à partir de 429€.

Date de sortie : dès à présent en commande et dispo vendredi 18 septembre en magasin.

L'Apple Watch SE