TEST iPhone SE : une version pas si light et ultravitaminée

Fin 2018, Apple avait déjà très bien réussi son coup avec l'iPhone XR. Cette fois, ce n'est pas un nouveau modèle qui débarque mais un ancien gros succès de la marque qui s'offre un lifting. Apparu en 2016, l'iPhone SE ressuscite en 2020. Et cette fois encore, il devrait faire des heureux.

Impossible de parler de l'iPhone SE sans commencer par évoquer son prix : 489€. Oui, il est possible de s'offrir un iPhone neuf à moins de 500€. Pour ce montant, vous aurez accès à la version 64GB, en noir, en blanc ou en (PRODUCT)RED, le joli rouge d'Apple qui contribue désormais directement au combat mené par le Fonds mondial contre le COVID-19. Pour les versions supérieures, comptez 539€ pour le 128GB et 659€ pour le 256GB. Et n'oubliez pas qu'Apple propose aussi de reprendre votre ancien iPhone en échange d'une réduction. De quoi encore faire baisser un peu plus la facture.

Petit mais (très) costaud

Et autant vous rassurer tout de suite. Ce n'est pas parce que le prix est light que ce qu'il y a dedans l'est. Alors, forcément, on n'est pas sur les mêmes perf que l'iPhone 11 ou l'iPhone 11 Pro, logique, mais à de nombreux niveaux, l'iPhone SE a tout ce qu'on peut attendre d'un téléphone en 2020. Il rivalise même avec le roi des smartphones puisqu'il possède la même puce A13 dans le ventre. Sans la jouer technique, cette puce est certainement ce qui se fait de mieux actuellement. Que ce soit pour jouer aux jeux les plus gourmands, pour lancer de nombreuses apps ou pour faire mumuse avec la réalité augmentée, elle ne vous lâchera pas et permettra à votre iPhone d'être au taquet. Une promesse vérifiée lors de notre test, où aucun ralentissement n'a été constaté. Vive la fluidité !

Pas de problème avec la batterie. Sur le papier, elle affiche une autonomie proche de celle de l'iPhone 8 avec jusqu'à 13 heures de lecture vidéo / 8 heures de streaming. La recharge rapide est au rendez-vous avec jusqu'à 50 % de charge en 30 minutes. Dans les faits, votre iPhone SE tiendra la journée avec une vraie utilisation normale.

C'est aussi grâce à cette puce A13 que vos photos (grand‑angle 12 Mpx à l'arrière, 7 Mpx à l'avant) vont pouvoir passer au level supérieur. Oui, l'iPhone SE intègre le mode portrait, devenu déjà culte voire indispensable. A vous les photos avec votre bouille parfaitement mise en valeur et avec l'arrière plan flouté de manière artistique. Et à vous les likes, les crushs qui se réveillent pour envahir vos DM et les textos de maman pour vous dire à quel point vous êtes la 8ème merveille du monde.

Si vous vous sentez l'âme d'un artiste, l'iPhone SE permet même d'aller jouer avec les réglages de ce flou, pour l'amplifier ou le diminuer, aussi bien avant qu'après la prise de photo. Vous pouvez également jongler entre les effets façon studio pro pour passer d'un éclairage à un autre et obtenir un rendu complètement différent qui donne une seconde jeunesse aux selfies à l'ancienne.

Côté vidéo, l'iPhone SE propose là aussi du très haut de gamme avec un enregistrement 4K. Vous hésitez entre photographier et filmer ? QuickTake est là pour vous : laissez votre doigt sur le déclencheur de manière prolongée et, hop, l'iPhone passe du mode photo à vidéo immédiatement. Un gadget pour certains, un vrai plus pour d'autres, qui en feront leur meilleur pote pendant un concert (oui, un jour, nous pourrons retourner voir des concerts, promis) ou pendant une soirée avec des potes.