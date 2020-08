Apple : un bon plan pour des AirPods gratuits et une rentrée au taquet

Cette fois, plus de confinement, plus de vacances, la rentrée arrive pour de bon. Vous n'êtes pas encore équipé à fond pour reprendre les cours ? Apple propose son bon plan avec des AirPods gratuits et d'autres vrais bonus pour tout achat d'un Mac ou d'un iPad. Sans oublier tout un tas d'Apps et programmes pour les élèves, leurs parents et les enseignants.

Apple offre des AirPods aux étudiants pour tout achat d'un Mac ou d'un iPad

Une rentrée dans les meilleures conditions, en cours comme à la maison Côté rentrée toujours, Apple s'engage pour aider les enseignants, les élèves et les parents avec différents outils mis à leur dispo. Les profs pourront compter sur Apple Education Learning Series, qui rassemble des vidéos pour aider à utiliser les fonctionnalités intégrées des produits de la marque dans un cadre pédagogique, mais aussi Apple Teacher, qui fournit des idées de cours et des façons d'apprendre à utiliser l'iPad, le Mac et les Apps pour stimuler les élèves, en classe comme à distance. Différentes Apps et des manuels sont aussi proposés pour faciliter l'apprentissage à distance, aider les parents à créer des expériences pédagogiques à domicile, apprendre le code Swift, ou encore développer ou transmettre l'art (dessin, photographie, vidéo, musique). Tout est expliqué en détail ICI. Bref, avec Apple, la rentrée devrait beaucoup moins piquer !