iOS 14 : Apple chamboule tout avec un nouveau design plus pratique et personnalisable que jamais

Avec App Library, celles et ceux qui collectionnent les apps devraient là aussi avoir le sourire avec un nouveau système qui permettra de regrouper beaucoup plus intuitivement et facilement vos applications en différentes catégories. Apple promet que "la nouvelle bibliothèque d'apps, placée à la suite des pages de l'écran d'accueil, est un nouvel espace qui organise automatiquement toutes les apps dans une vue simple pour une navigation facile et qui, de façon intelligente, met en avant les apps susceptibles d'être immédiatement utiles. Il est possible de choisir le nombre de pages de l'écran d'accueil à afficher et de masquer des pages pour accéder plus rapidement à la bibliothèque d'apps". En résumé : vous ne passerez plus 3h à chercher partout où vous avez mis telle ou telle appli. Et c'est forcément cool.

Avec "image dans l'image", vous allez également pouvoir rester concentré sur ce que vous faites : vos appels, FaceTime ou autres ne viendront plus parasiter votre activité et vous pourrez rester sur ce que vous étiez en train de faire sans pour autant zapper l'appel. Mieux, si vous êtes par exemple sur YouTube ou Netflix, vous pourrez continuer de mater votre vidéo tout en utilisant une autre app en même temps. Ca existait déjà sur iPad, mais vous allez adorer sur iPhone !

Siri suit un peu le même chemin en se faisant plus discret mais toujours aussi efficace, et même plus. Désormais, lancer Siri ne coupera plus votre activité en ouvrant une page. Un petit logo viendra s'ajouter sur votre écran et vous apportera l'aide dont vous avez besoin. Petite nouveauté bien pratique, Siri peut maintenant envoyer des messages audio.

Restons sur les messages avec là encore et toujours du nouveau. Là aussi, vous allez pouvoir épingler ce qui compte le plus pour vous mais aussi améliorer les discussions dans les groupes avec la possibilité par exemple de répondre à un message précis. Les Memojis se refont aussi une beauté et deviennent plus inclusifs (coiffures, chapeaux ou même les masques qui débarquent).