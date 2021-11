iPhone 13 Pro : la photo level infini, retour sur notre coup de coeur de 2021

Coucou, c'est déjà l'heure des bilans de fin d'année ! Coeur sur l'iPhone 13 Pro

Chaque année, Apple nous vante son nouvel iPhone avec des arguments qui font baver. Plus puissant, plus beau, plus résistant, des photos et vidéos plus belles que jamais... Et ça se confirme. On arrive à un niveau tellement élevé qu'on se demande si notre oeil fera la diff après un iPhone 12 déjà éblouissant. Et pourtant.

Avec l'iPhone 13 Pro, une première chose saute aux yeux, en plus de sa beauté aussi bien en graphite, or, argent ou bleu alpin : sa fluidité. La raison ? Sa puce A15 Bionic surpuissante mais aussi et surtout l'arrivée d'un écran Super Retina XDR avec ProMotion, avec un taux de rafraîchissement 120 Hz. En gros, tout va plus vite et l'écran suit ce que font vos doigts. Ca donne une véritable impression de puissance dans la main. Une différence flagrante qui se ressent même par-rapport aux derniers modèles d'iPhone pourtant (très) loin d'être périmés. Malin pour préserver la batterie, l'iPhone 13 Pro adapte d'ailleurs le nombre d'images par seconde en fonction des besoins. Pas de doute, on est sur un appareil intelligent.

Rater une photo devient un exploit

L'autre gros glow up flagrant avec l'iPhone 13 Pro (et le Pro Max), c'est du côté de la photo et de la vidéo. Il faut dire que les capteurs au dos donnent le ton. Plus visibles que jamais, ils sont pleinement assumés. Preuve que malgré les premières vannes au moment de la sortie de l'iPhone 11 Pro, l'efficacité a primé sur le troll et qu'Apple n'a jamais douté de son choix. Avec raison.

Concrètement, trois objectifs sont donc au rendez-vous au dos : un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif désormais en X3. En gros, dans quasi n'importe quelle condition, il devient difficile de faire une photo (ou vidéo) ratée. C'est d'autant plus flagrant avec l'impressionnant mode nuit, dispo sur les trois objectifs. Apple précise que le "grand‑angle capture jusqu'à 2,2x plus de lumière" et que "l'ultra grand‑angle capture 92 % de lumière en plus". On n'a pas fait les calculs et les comparaisons mais dans l'utilisation, c'est jackpot. Même en soirée, après n'avoir pas forcément bu que de l'eau, on se prend vite au sérieux avec des photos au rendu vraiment cool, même en n'y connaissant rien à la photo, sans le moindre matos supplémentaire ni retouches.

Le mode nuit testé après quelques verres