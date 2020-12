iPhone 12, Apple Watch Series 6, AirPods Pro, iPad... La liste de Noël 100% Apple qui fait rêver

L'Apple Watch Series 6

Très honnêtement, on considérait à sa sortie l'Apple Watch comme un gadget. Après avoir pu tester différents modèles, le gadget est vite devenu ce pote aussi cool qu'indispensable de notre quotidien. Avec l'Apple Watch Series 6, on atteint des sommets.

En plus de son côté pratique pour les appels, les messages, les notifs ou encore de son design toujours plus beau (notamment grâce à d'innombrables bracelets, dont le sublime en boucle unique tressée), la dernière montre connectée propose bien plus. Sur l'aspect physique, déjà, l'Apple Watch Series 6 continue de nous motiver à pratiquer une activité, à nous accompagner pour nous dépasser sportivement, ou tout simplement à penser à bouger un peu de temps en temps pour marcher ou juste se lever. Des petites choses qui, mises bout à bout, peuvent booster votre fierté et vous donner envie de prendre soin de votre santé.

L'aspect santé est justement un des points importants de l'Apple Watch Series 6, avec notamment l'arrivée d'un capteur de taux d'oxygène dans le sang et l'app ECG. Rassurant pour les hypocondriaques mais aussi réellement utile en cas de réels soucis de santé, et d'autant plus en période de Covid-19. Comme pour le modèle précédent, la Series 6 propose toujours également des notif de fréquence cardiaque élevée ou faible, ou d'arythmie. Enfin, on ne peut que conseiller l'app Sommeil qui vous aidera à mieux comprendre comment améliorer vos nuits.

Dispo à partir de 429€ ICI