David Harbour (Stranger Things) partage des photos avant/après sa perte de poids folle, "Ce n'est pas bon pour le corps"

Dans la saison 4 de Stranger Things, on a découvert un tout nouveau Hopper. Et on parle bien sûr de son physique. Pour les besoins de la série, David Harbour qui incarne le personnage a perdu beaucoup (beaucoup) de poids. Sur Instagram, il s'est confié avec des photos avant/après et assure que tout ça n'est pas forcément très positif pour son corps.