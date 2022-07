Stranger Things saison 4 : David Harbour dévoile combien de kilos il a perdu, "je ne le ferai plus jamais"

C'est officiel, Jim Hopper a rejoint le club des DILF (Dad I'd Like to Fuck). Le sheriff pépère des premières saisons de Stranger Things s'est transformé en warrior et ça fait plaisir à voir. Surtout quand il a enlevé son t-shirt dans le final de la saison 4. Mais pour arriver à ce résultat impressionnant, David Harbour qui joue le personnage a dû se donner vraiment à fond.

David Harbour se confie sur sa perte de poids pour Stranger Things

On a cru que Hopper était mort dans Stranger Things mais il est revenu plus hot que jamais pour la saison 4. Dans la série, le personnage a été fait prisonnier par l'Union Soviétique, ce qui explique sa perte de poids. Autant dire que David Harbour ne pouvait plus avoir le même physique. L'acteur a donc été obligé de perdre du poids. Et pas qu'un peu : dans une interview donnée au GQ britannique, l'acteur de 47 ans a dévoilé avoir perdu... 36 kilos ! Oui, rien que ça ! "Je faisais environ 122 kilos et, quand on a tourné la saison 4, j'en faisais 86" a-t-il expliqué. Entre temps, l'acteur a aussi tourné dans Black Widow.