Black Widow : zoom sur le casting 5 étoiles du nouveau film Marvel

C'est en 2010 que la comédienne est apparue pour la première fois sous les traits de Black Widow au sein du MCU dans le film Iron Man 2. Suite à cela, Scarlett Johansson a renfilé sa combinaison et ses plus belles perruques dans 7 films + 3 autres en tant que caméos, faisant de Natasha - ex-assassin du KGB recrutée par le SHIELD, un membre incontournable et emblématique de cet univers, que ce soit au côté de Tony Stark ou Clint Barton.

Mais si Scarlett Johansson a profité de ce rôle pour nous prouver pendant plus d'une décennie qu'elle est capable d'être ultra badass à l'écran, son talent pour le combat au corps à corps n'est pas le seul. Au contraire, depuis le début de sa carrière en 1994 dans le film L'Irrésistible North, l'actrice n'a cessé de nous surprendre et de nous émouvoir. Que ce soit dans Lost in Translation (2003), Vicky Cristina Barcelona (2008) ou encore Marriage Story (2019), l'actrice a toujours su bonifier ses rôles en s'appropriant les personnages et nous offrir des interprétations vibrantes.

Surtout, la grande force de Scarlett Johansson, c'est qu'elle ne s'interdit rien. Des blockbusters (The Island, Lucy, Avengers) aux films plus intimistes (Her, Marriage Story), en passant par des comédies (#Chef, Avec, César !, Jojo Rabbit), elle excelle dans tous les genres pour notre plus grand bonheur.

Florence Pugh (Yelena Belova)