Danse avec les stars 2022 : "Je suis fâchée", "un mystère inutile"... Les internautes déçus par la révélation du juge mystère

"Je n'ai rien contre Denitsa hein... Mais on ne s'est pas foulé pour un juge mystère 🤣", "Je voulais que le juge mystère ce soit Loic, je suis fâchée là 😠 (j'adore Denitsa hein mais Loïc commence à vraiment manquer là)", "Un mystère inutile !! On savait tous que c'était elle 🤣🤣🤣", "J'adore Denitsa, mais c'est comme Mask Singer tu t'attends à quelqu'un de ouf et finalement pas trop", "Purée TF1 vous nous prenez pour des quiches dès le départ on savait que c'était elle la juge mystère non mais la mise en scène 😒😒", "J'en peux plus de voir Denitsa partout sur TF1... Elle ne me manque pas du tout", peut-on, lire entre autres, sur Twitter.

Et vous, vous vous attendiez à qui ?