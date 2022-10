"Elle est ultra surcotée et favorisée" : les internautes n'en peuvent plus de Fauve Hautot dans Danse avec les stars 2022

Décidément, les téléspectateurs de DALS sont très remontés pour cette saison 12 et ce sont les membres de l'émission qui en font les frais. Le public ne supporte plus le jury et n'a pas manqué de le faire savoir avec de nombreux tweets la semaine dernière. Mais Bilal Hassani, Chris Marques, François Alu et Marie-Agnès Gillot ne sont pas les seuls à se prendre des critiques.

"Je ne supporte plus le personnage qu'elle montre"

Alors qu'elle était pourtant l'une des danseuses préférées des téléspectateurs, Fauve Hautot est désormais au centre de nombreuses critiques de la part des internautes et téléspectateurs de Danse avec les stars 2022. Et il y a deux teams chez les haters. D'un côté, certains disent qu'elle a pris la grosse tête. "Fauve je peux plus. Elle est talentueuse, tout ce que vous voulez, mais je supporte plus le personnage qu'elle montre pendant les primes" ; "Je comprends absolument pas pourquoi Fauve est autant surcotée, parce qu'une Candice ou une Elsa n'ont rien à envier à une Fauve qui est juste ULTRA surcotée et MEGA favorisée" et "Virez Fauve mais virez aussi Chris Marques svp les deux sont insupportables. Ils se prennent trop pour les boss de l'émission" peut-on lire.

Mais d'autres pensent aussi que la danseuse est favorisée par la production et le jury, notamment car elle danse souvent avec les meilleurs candidats, comme c'est le cas dans Danse avec les stars 2022 avec Billy Crawford. "Chaque année Fauve est avantagée c'est un peu énervant à force" écrit par exemple un internaute pendant qu'un autre ajoute : "J'adorais Fauve c'était ma préférée mais je peux vraiment plus voir ce favoritisme, ça me dégoûte en fait".