Danse avec les stars : sans pitié, Chris Marques balance le candidat qui a le plus gros boulard

La compétition continue dans Danse avec les stars 2022. Sept candidats sont encore en lice pour cette saison 12 du concours de danse et il faudra donc attendre un peu pour savoir qui succédera à Tayc et deviendra le grand gagnant ou la grande gagnante.

Au fil des années, beaucoup de personnalités sont passées sur le parquet de Danse avec les stars. Depuis le lancement de l'émission en 2011, on a donc eu droit à 12 saisons et à 125 célébrités qui se sont démenées plus ou moins longtemps pour nous offrir les meilleures prestations possibles. Si on se moque un peu des castings des raisons récentes, de grosses stars ont aussi participé au show animé par Camille Combal comme Pamela Anderson, Jean-Marie Bigard, Philippe Candeloro ou encore Rossy de Palma. Et évidemment, certaines ont des exigences particulières en coulisses, en plus d'être très bien payées !

S'il y a bien une personne qui est bien placée pour juger du caractère et de l'évolution des candidats, c'est Chris Marques. Le chorégraphe est juré de l'émission depuis la toute première saison et a donc accompagné de nombreux duos dans les coulisses de DALS. Alors que le jury fait polémique actuellement et énerve le public tout autant que les danseurs pro, le juré a lâché le nom du candidat qui avait le plus la grosse tête dans l'émission. Et son identité pourrait bien vous étonner...

La star qui a eu le plus gros boulard selon Chris Marques

Cette semaine, Chris Marques était l'invité de Guillaume Genton dans le Morning sans filtre sur Virgin Radio. Celui qui est aussi chroniqueur de TPMP lui a posé LA question : quelle star avait le plus gros boulard ou les plus grosses exigences en coulisses ? La réponse de juré peut surprendre puisqu'il a cité... David Ginola. L'ex-footballeur devenu ensuite animateur a participé à la première saison de l'émission, où il avait terminé 3ème en finale face à Sofia Essaïdi et au gagnant, M. Pokora.

"Je me rappelle, la première saison, David Ginola... C'est vrai que moi je venais d'Angleterre et en Angleterre, David c'est la méga star, c'est-à-dire que c'est vraiment la grosse grosse star. Quand j'ai vu qu'il était en France, je me suis dit wow, c'est énorme, il va faire Danse avec les stars. C'est vrai qu'on sentait que c'était David Ginola qui était là." a-t-il déclaré.

Il revient sur le fight avec Amandine Petit

Chris Marques a aussi évoqué au micro de Virgin Radio les tensions entre lui et Amandine Petit après son élimination. Et le juré assume ses propose et ses notes ! "J'ai re-regardé la performance en rentrant chez moi, sans la musique, et je me suis conforté dans ma décision." a-t-il déclaré ajoutant : "Je ne regrette jamais mes notes car je ne juge que la danse. Ce n'est jamais méchant. J'ai une admiration sans fin pour les artistes qui font l'émission. C'est un travail de fou."

La semaine dernière dans son émission, Guillaume Genton avait levé le voile sur les coulisses de Danse avec les stars, comparant l'émission... à L'île de la tentation. "J'ai bossé sur Danse avec les stars pendant des années et, à chaque saison, tu as au moins deux couples (...) Il y a des personnalités et des danseurs qui sont en couple ou mariés, et ça a dérapé. Tous les ans, il y a ça !" avait-il expliqué.