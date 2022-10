"On s'est bien engueulés" : Chris Marques revient sur son embrouille avec Amandine Petit dans Danse avec les stars

Les éliminations s'enchaînent dans Danse avec les stars 2022. Après David Douillet, Théo Fernandez, Clémence Castel et Eva Queen, dont la soeur Jazz Correia est devenue la risée des internautes, c'est Amandine Petit qui a dû quitter l'aventure ce vendredi 7 octobre 2022.

Son danseur, Anthony Colette, n'a pas caché sa déception dans Le Morning sans filtre, sur Virgin Radio. "J'ai jamais rien dit parce que ça fait partie du jeu, mais quand c'est pas justifié, dans le sens où les commentaires sont méchants, et là c'était méchant, et dans le sens où il y a du travail derrière qu'on ne relève pas, on casse gratuitement, c'est pas normal, a affirmé le danseur. On pourrait parler d'acharnement mais c'est plutôt qu'ils ont envie de faire le show".

Chris Marques recadre Amandine Petit

Dans Danse avec les stars, la suite, Chris Marques avait déjà remarqué que son élimination ne plaisait pas du tout à l'ancienne Miss France. "Je crois qu'Amandine n'est pas contente. Tu sais Amandine, je comprends complètement que tu ne sois pas contente, c'est normal, mais toutes les semaines il y a un éliminé. Toutes les semaines, on prend des décisions qui nous embêtent parce qu'on a pas du tout envie de faire rentrer quelqu'un. Mais tu sais, au final, c'est la danse qui parle", a-t-il lâché, avant qu'elle lui réponde avec ironie : "C'est pas grave, je vais rejoindre la Normandie et ça me fait tellement, mais tellement plaisir".

Ce mercredi 12 octobre 2022, c'était au tour du juge star d'être invité au micro de l'émission de radio de Guillaume Genton, qui a récemment charrié Cyril Hanouna sur sa fortune. L'occasion de revenir sur son embrouille avec Amandine Petit.

"On s'est bien engueulés"

"La semaine précédente, elle nous a fait une de ses meilleures performances de la saison. Sauf que voilà, à un moment donné, elle fait une danse qui est super une semaine, elle est contente de recevoir ses commentaires. La semaine suivante, c'est vrai que la performance ne nous convient pas à nous les juges, et elle n'est pas contente des commentaires, c'est normal. L'un va avec l'autre", explique-t-il.

"On s'est bien frités à la fin de l'émission, dans le sens où on s'est bien engueulés. Littéralement, une heure plus tard, on s'est vus backstage, on était dans le bureau de la production. On s'est parlé pendant une demi-heure, et on s'entend très bien", conclut-il.

Tout semble donc finalement arrangé entre Chris Marques et Amandine Petit.