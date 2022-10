Danse avec les stars 2022 : Jazz "déçue" par l'élimination d'Eva Queen, elle réagit aux moqueries des internautes

Jazz réagit à la défaite de sa soeur

Un comportement parfaitement fair-play - alors qu'elle aurait pu bouder un certain favoritisme des jurés envers Anggun, qui fait écho à celui de Jazz aujourd'hui. Pourtant considérée comme responsable de l'élimination de sa soeur et au coeur des moqueries des internautes à cause de sa réaction devant les remarques de Chris Marques, la femme de Laurent a de son côté promis à son public qu'elle allait bien et que ses larmes de la veille étaient déjà oubliées.

Aussi, plutôt que d'apparaître en colère face à l'injustice ressentie en voyant Eva perdre sa place hier, Jazz a profité d'une story publiée ce samedi 1er octobre 2022 pour ne garder que le positif d'une telle soirée. "J'ai partagé un très bon moment avec ma soeur", a-t-elle assuré, avant d'ajouter plus loin, "c'est une compétition et il y a des gagnants et des perdants. En tout cas, nous on est extrêmement fiers du parcours d'Eva et au final, c'était un mal pour un bien car on était là avec elle. Il y avait tout le monde : notre grande soeur, notre frère, le papa d'Eva, ma mère..."

"Ils auraient mérité d'aller plus loin"

Puis, consciente des moqueries de certains haters au sujet de sa tristesse affichée sur le plateau de DALS, Jazz - qui a déjà été recalée de l'émission par le passé, a expliqué que cela n'avait rien à voir avec une quelconque colère de sa part envers le jury, mais qu'elle 'était simplement liée à une forme de décompression. "C'était stressant de ouf de devoir apprendre la choré très rapidement, a-t-elle rappelé. La déception a fait qu'on a versé quelques larmes, mais c'était en fait toute la pression mêlée à la déception qui redescendait".

Enfin, Jazz l'a promis, malgré ce qu'ont pu laisser entendre les images, cette soirée unique n'a été qu'un bonheur de tous les instants pour elle : "Grâce à l'émission d'hier soir, ça nous a permis d'avoir un souvenir ensemble, quelque chose de super sympa. J'étais super contente". Elle l'a ensuite une nouvelle fois précisé, même si elle est "Déçue pour Eva et pour Jordan aussi qui est un très bon prof" et qu'elle estime qui'"ils auraient mérité d'aller plus loin", la maman de Chelsea, Cayden et London a surtout confié : "Je suis trop fière de ma soeur." Et c'est bien là le principal.