"On casse gratuitement, c'est pas normal" : Anthony Colette se lâche sur le jury de Danse avec les stars 2022 et parle d'acharnement

C'est Amandine Petit qui a été éliminée de Danse avec les stars 2022 ce vendredi 7 octobre à l'occasion d'un nouveau prime très spécial. Pas d'invité mystère cette fois, mais les candidats devaient danser avec François Alu ou Marie-Agnès Gillot. Une expérience étonnante qui n'a donc pas porté chance à l'ancienne Miss France qui, après avoir obtenu une très mauvaise note lors de son premier passage, a vu son aventure prendre fin au terme du fameux face-à-face.

Anthony Colette frustré par les commentaires méchants des juges

Une véritable déception pour la partenaire d'Anthony Colette qui aurait logiquement aimé poursuivre le jeu, mais également pour le danseur. Toutefois, plus que l'élimination qu'il ne digère pas, c'est l'attitude du jury qu'il ne comprend toujours pas aujourd'hui. Invité de l'émission Morning Sans Filtre de Guillaume Genton (Virgin Radio) ce mardi 11 octobre, Anthony Colette n'a pas masqué sa déception face à l'intensité des remarques des juges.

"J'en voulais aux juges parce que les remarques qu'avait subi Amandine, j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas justifiées", a-t-il déploré, encore surpris par le comportement de Chris Marques sur le plateau, "Ça ne me dérange pas d'être dur si c'est justifié, mais là c'était pas le cas. Il a dit 'Tu danses à côté de Marie-Agnès Gillot, on voit la différence'. Encore heureux, sinon c'est qu'il y a un problème".

"On casse gratuitement, c'est pas normal"

Puis, après avoir pointé du doigt le ridicule de sa critique sur les cheveux d'Amandine Petit qui n'auraient pas été assez décoiffés après sa danse, "C'est quoi ça ?!", Anthony Colette a reconnu que l'ambiance avait mystérieusement changé cette année. Selon lui, et alors que les audiences de DALS ne sont plus aussi bonnes qu'avant, la bienveillance et l'ouverture des débuts de la part des juges auraient laissé place à une volonté de leur part de se mettre en avant, quitte à clasher.

"J'ai jamais rien dit [depuis qu'il participe à l'émission] parce que ça fait partie du jeu [d'être éliminé de façon précoce], mais quand c'est pas justifié, dans le sens où les commentaires sont méchants, et là c'était méchant, et dans le sens où il y a du travail derrière qu'on ne relève pas, on casse gratuitement, c'est pas normal, a soufflé le danseur. On pourrait parler d'acharnement mais c'est plutôt qu'ils ont envie de faire le show".

Des critiques intéressantes car Anthony Colette n'est pas le seul à souligner cette évolution. Alors que les téléspectateurs ont eux-mêmes poussé un coup de gueule ce week-end, Jean-Marc Généreux - qui était de retour exceptionnellement lors d'un prime, a récemment confessé que lui et ses collègues notaient désormais plus durement les candidats.