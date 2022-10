Danse avec les stars 2022 : "je peux plus me les voir", "méchants", "insupportables"... Les juges prennent cher sur Twitter

Après l'élimination d'Eva Queen la semaine dernière, Danse avec les stars 2022 était de retour sur TF1 ce vendredi 7 octobre. Les téléspectateurs ont assisté à la bataille des juges. Chaque membre du jury était à la tête d'une équipe composée de de deux duos et a dû réaliser une chorégraphie avec eux. Les notes des couples de chaque équipe ont été additionnées et celle qui obtenait le plus de points était directement qualifiée pour l'étape suivante. Les autres ont dû s'affronter dans un énorme face à face.

Les internautes vénères contre les juges

C'est finalement Carla Lazzari et Léa Elui qui se sont directement qualifiées pour le prochain prime. Les six autres célébrités se sont affrontées en dansant sur la même musique, et c'est finalement le couple Amandine Petit et Anthony Colette qui a été éliminé. Mais, lors de ce prime, ce qui a le plus choqué les téléspectateurs est la sévérité du jury et les fans ont partagé leur colère sur Twitter.