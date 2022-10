"Danse avec les stars, c'est L'île de la tentation" : entre célébrités et danseurs, c'est (très) chaud en coulisses

Lancée en 2011 sur TF1, Danse avec les stars a vu naître plusieurs couples entre danseurs et célébrités. Par exemple avec Alizée et Grégoire Lyonnet qui ont eu le coup de foudre en 2013 lors de la saison 4. En plus de remporter l'émission, ils se sont mariés et sont aujourd'hui les parents d'une petite fille. En 2018, Anthony Colette a eu une histoire avec Iris Mittenaere avec qui il dansait, chose qu'il n'a dévoilée qu'un an après. En 2021, ce sont Michou et Elsa Bois qui ont craqué l'un pour l'autre.

S'il ne s'agit que des seuls couples "officiels", d'autres rumeurs ont circulé comme par exemple un rapprochement entre Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova. Mais en vérité, il y aurait eu beaucoup plus de rapprochements dans les coulisses de l'émission de TF1 aujourd'hui animée par Camille Combal. C'est en tout cas ce qu'assure Guillaume Genton, qui a travaillé pour l'émission avant d'animer sa propre émission de radio et d'être chroniqueur dans TPMP.

"Ça a dérapé"

Ce jeudi 6 octobre dans Le Morning sans filtre qu'il anime notamment en compagnie de Diane Leyre sur Virgin Radio, Guillaume Genton a fait des révélations sur les coulisses de DALS. Selon lui, l'émission de TF1 serait source de multiples rapprochements entre les danseurs et les célébrités, même si certains sont en couple ou même mariés. "J'ai bossé sur Danse avec les stars pendant des années et, à chaque saison, tu as au moins deux couples (...) Il y a des personnalités et des danseurs qui sont en couple ou mariés, et ça a dérapé. Tous les ans, il y a ça !" a assuré celui que l'on retrouve aussi dans TPMP sur C8. "Danse avec les stars, c'est L'île de la tentation" a-t-il même déclaré.

La raison de ces multiples rapprochements cachés ? Les heures passées dans des salles pendant les répétitions. "Quand tu as deux personnes qui passent six heures par jour corps à corps pendant un mois, c'est normal" a confié de son côté Diane Leyre qui ajoute que, si elle était en couple, elle ne participerait pas à l'émission. "Même si je sais me contrôler, le fait d'être collés corps à corps, cela me mettrait très mal à l'aise par rapport à mon chéri." ajoute la reine de beauté.