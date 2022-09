Fauve Hautot avantagée par la prod de Danse avec les stars ? Elle réagit aux accusations

Dans Danse avec les stars 2022 sur TF1, Fauve Hautot danse avec Billy Crawford (qui aurait eu une grosse condition pour faire DALS). Le chanteur star des années 2000 dansait déjà très bien dans ses clips, dont celui de son tube Trackin. Et déjà, à 14 ans, il était l'un des danseurs de Michael Jackson lors des MTV Video Music Awards 1995... Du coup, avec ses aptitudes pour la danse, certains internautes ont trouvé que le mettre avec Fauve Hautot reviendrait à la favoriser dans la compétition.

Selon eux, le danseuse serait avantagée par la production dans cette saison 12 de DALS. D'autant que plusieurs twittos n'ont pas apprécié le résultat du duel entre Billy Crawford et Fauve Hautot contre Stéphane Legar et Calisson Goasdoué. Les célébrités se sont affrontées sur une danse contemporaine et c'est Billy Crawford qui a gagné, ce qui a divisé les internautes.

La danseuse de DALS répond : "Aucun danseur ne choisit l'artiste avec lequel il va performer"

Fauve Hautot, déjà gagnante de 3 saisons de Danse avec les stars (avec Tayc en saison 11, Sami El Gueddari en saison 10 et Emmanuel Moire en saison 3) a tenu à réagir aux accusations de favoritisme. Et elle a démenti ce soi-disant avantage.