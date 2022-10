Danse avec les stars 2022 : divorcée, cette star des parquets retrouve le sourire et officialise avec son nouveau chéri

Après une saison d'absence, Katrina Patchett a fait son grand retour dans Danse avec les stars 2022. Malheureusement, son come-back ne s'est pas passé comme elle le souhaitait puisqu'elle et son coéquipier, David Douillet, ont été éliminés dès le premier prime. Heureusement, elle a pu se consoler dans les bras de son nouveau chéri... Et oui, Katrina n'est plus célibataire.

Souvenez-vous, en novembre 2020, alors qu'elle était mariée avec Valentin d'Hoore depuis 2017, la danseuse avait annoncé son divorce à la surprise générale. "C'est après beaucoup de réflexion que j'ai enfin décidé de vous annoncer une triste nouvelle car depuis des mois vous êtes nombreux à me poser la question. Après plus huit ans d'amour et un mariage, Valentin et moi avons décidé de se séparer. J'ai énormément de respect pour notre histoire ainsi que pour Valentin mais malheureusement la vie ne se passe pas toujours comme prévue. Je suis partie retrouver ma famille en Australie mais je vais vite revenir en France", avait-elle écrit sur Instagram.

Katrina Patchett aurait retrouvé l'amour après son divorce

Un an plus tard, elle avait assuré dans une interview accordée à Paris Match qu'elle était toujours célibataire : "Je n'ai pas retrouvé l'amour mais je suis très heureuse dans ma vie. Je suis restée en très bons termes avec mon ex-mari, Valentin D'Hoore".

Et bien cette fois, il semblerait que son coeur soit bel et bien pris ! Ce jeudi 20 octobre 2022, la danseuse était invitée à l'événement du sculpteur Richard Orlinski qui collabore avec la marque Lancôme pour un parfum. Pour l'occasion, Katrina Patchett était accompagnée d'un beau brun aux cheveux longs qui semble bien être l'heureux élu de son coeur... Vous pouvez voir les photos ICI chez nos collègues de Purepeople.