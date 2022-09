Danse avec les stars 2022 : élimination de la star de Koh Lanta, les pubs énervent... 15 tweets qui nous ont fait rire

Danse avec les stars 2022 : Clémence Castel éliminée... et comparée à un poteau de Koh Lanta par des internautes

Ce vendredi 23 septembre 2022, c'était Danse avec les stars 2022 qui était diffusé sur TF1. Pour ce 3ème prime de l'émission animée par Camille Combal, c'était la soirée des duels. Le concept ? Les couples se sont affrontés deux par deux, les binômes gagnants ont été qualifiés pour la semaine prochaine et les duos perdants se sont affrontés en face à face. Léa Elui, Amandine Petit, Anggun, Clémence Castel et Stéphane Legar étaient sur la sellette et ils ont dû danser un quick step.

A la fin, c'est finalement Clémence Castel qui a été éliminée. La gagnante de Koh Lanta qui avait une condition non négociable pour intégrer le casting de DALS n'a pas suffisamment convaincue les juges, mais aussi les twittos. Sur Twitter, nombreux sont celles et ceux qui n'ont pas validé son tango argentin avec Candice Pascal, trouvant que l'ex-aventurière serait un peu trop raide comme les poteaux de Koh Lanta...