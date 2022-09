Danse avec les stars 2022 : le jury perd un membre ! Ce choix auquel personne ne s'attendait pour le remplacer

Gros changement dans Danse avec les stars 2022

Danse avec les stars 2022 revient avec un nouveau prime ce vendredi 16 septembre 2022 sur TF1. Et surprise, il y aura un grand absent dans l'émission animée par Camille Combal : Chris Marques. Pour cette saison 12 de DALS, le jury est composé de Chris Marques et François Alu (qui étaient déjà dans le jury la saison dernière), Bilal Hassani (finaliste de la saison 11 de DALS) et Marie-Agnès Gillot (danseuse étoile au ballet de l'Opéra de Paris). Mais le juré historique du programme est forcé de s'absenter pour le prime de cette semaine. Et pour cause, il a le coronavirus.

Sur Twitter et Instagram, Chris Marques a annoncé son absence du plateau de Danse avec les stars 2022 : "Les amis, pour la première fois en 12 saisons, je ne serai pas sur le plateau de DALS vendredi. Ma petite famille et moi avons le Covid". Mais il a pensé à un remplaçant, un ex-membre tout aussi historique du jury : Jean-Marc Généreux. Le célèbre juge avec son "Et ça, j'achète !" sera donc de retour : "Pour me remplacer sur DALS cette semaine, j'ai appelé mon copain Jean-Marc Généreux à la rescousse. Je vous retrouve le vendredi suivant", "avec un look d'anthologie. Bon prime à tous xoxo".