Clémence Castel : sa condition non négociable pour participer à Danse avec les stars 2022

Danse avec les stars 2022 ça continue ce soir avec l'épisode 2 de cette saison 12. La semaine dernière, six candidats ont déjà foulé le parquet de célèbre concours de danse face au nouveau jury, composé de Chris Marques, François Alu, Marie-Agnès Gillot et Bilal Hassani. C'est malheureusement David Douillet et sa partenaire Katrina Patchett qui ont été éliminés à cause du buzzer rouge, la nouveauté qui a fait grincer des dents les internautes.

Ce vendredi 16 septembre 2022, six nouveaux candidats entrent en scène : Florent Peyre, Carla Lazzari, Théo Fernandez, Léa Elui, Stéphane Legar et Clémence Castel. Dans un entretien accordé à Télé-Loisirs, l'aventurière a dévoilé pourquoi elle avait accepté de participer à l'émission.

"J'avais déjà passé le casting en 2018"

"Je voulais me lancer un challenge personnel dans un domaine que je ne connais pas. J'ai fait Koh Lanta quatre fois, je pense en avoir fait le tour, et Danse avec les stars a piqué ma curiosité. Je regarde l'émission depuis des années et elle me fait rêver. Même si elle est très éloignée de mes centres d'intérêt, les émotions à travers la danse me touchent. J'ai déjà eu les larmes aux yeux en regardant ce programme. J'avais déjà passé le casting en 2018, mais je n'avais pas été retenue. Aujourd'hui, j'ai plus confiance en moi et je suis plus démonstrative. Je me sens prête !", explique celle qui est récemment revenue sur son coming-out.

Sa condition pour participer à DALS

Mais pour se lancer entièrement dans l'aventure, il fallait qu'une condition prioritaire soit respectée : "J'ai mes fils une semaine sur deux car ils vivent aussi avec leur papa, ils sont donc habitués à une séparation régulière. Pour Danse avec les stars, comme je vis à Cherbourg, on s'est organisés pour qu'ils viennent à Paris, que ça ne les chamboule pas trop et qu'ils ratent le moins possible l'école malgré une journée par ci par là. C'est ma priorité ! C'est important qu'on soit ensemble. On a pris un appartement pour quelques semaines. Marie, ma compagne, va prendre en main la logistique familiale et professionnelle. Je suis admirative, elle a vraiment beaucoup de courage. Sans elle, je ne pourrais pas faire tout ça. Elle m'est d'un grand soutien", raconte la double gagnante de Koh Lanta.

Alors jusqu'où ira Clémence Castel dans Danse avec les stars ? Réponse dès ce vendredi 16 septembre à 21h10 sur TF1 !