Dadju papa pour la 3ème fois : "Je n'ai pas pu être là pour l'accouchement" (Interview)

Sa femme, "un soldat"

Coïncidence, PRBK avait rendez-vous avec Dadju ce mercredi 9 février pour évoquer son nouvel album. Le frère de Gims s'est confié tout naturellement sur la naissance de son nouveau bébé. S'amusant de faire "un (enfant) par album", le chanteur a évoqué sa famille et sa femme dont il est très fier. "Là, je suis à trois. Je pense qu'on va se reposer un peu. C'est super fatigant, surtout pour elle, c'est un soldat. Je la respecte énormément pour ça. J'ai envie d'avoir une grande famille et je pense qu'à cinq, on est bien !" a confié le chanteur.

D'autant plus que sa carrière lui prend beaucoup de temps et l'éloigne de ses proches. Il n'a même pas pu être là pour la venue au monde de son bébé. "Je veux une grande famille et ce que je veux, c'est profiter de ça. Avec la musique, tu ne peux pas vraiment profiter de ces moments-là. Regarde, ma femme vient d'accoucher et je suis là. Je n'ai pas pu être là pour l'accouchement, c'est frustrant. Ce sont des choses que tu rates et que tu ne rattrapes pas" nous a-t-il confié en exclu. Toutes nos félicitations à Dadju et à sa femme !

