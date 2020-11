Dadju en concurrence avec Gims ? "L'objectif c'est d'être premier" (Interview)

Le 17 septembre 2020, Netflix a mis en ligne le documentaire sur Gims dans lequel il se confie notamment sur la compétition qui fait rage entre lui et son petit frère, Dadju. Il avoue notamment être "clairement en concurrence" avec lui : "Il devient un concurrent aujourd'hui parce qu'il se positionne, même s'il n'a pas ma carrière", explique-t-il. De son côté, l'interprète de Grand bain révèle que Gims "ne laissera personne passer devant lui", sauf que l'objectif de Dadju est bien évidemment de prendre la place de numéro 1 !

"Il n'y a qu'un seul numéro 1"

À l'occasion de la sortie de la réédition de l'album "Poison ou Antidote", "Miel Book", PRBK a rencontré Dadju pour une interview au cours de laquelle il est notamment revenu sur sa "rivalité" avec le membre de Sexion d'Asssaut : "On est dans la concurrence à fond (...) Il n'y a qu'un seul numéro 1. L'objectif c'est d'être premier. Il faut qu'il y en ait qui passe devant."

En revanche, Gims apporte quand même son aide à son petit frère malgré leur concurrence : "Il me donne des conseils. Il a aussi son mot à dire sur ma carrière. Lui comme beaucoup de gens qui m'entourent. Beaucoup de gens me donnent des conseils (...) Gims a toujours été là pour me conseiller, mais lui me donne plus des conseils de vie que des conseils par rapport à ma musique."