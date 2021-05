Gims arrête le rap : "Le son avec Nekfeu est mon dernier son rap"

Il confie ensuite : "Cet album, c'était une envie, et je suis content de l'avoir fait, mais je ne pense plus re-rapper un jour, en vérité. Le son avec Nekfeu est mon dernier son rap. Je pense que c'est mon dernier couplet rap, il n'y en aura plus." Une annonce surprise, mais en réalité, Gims renouera une dernière fois avec le rap lors de la tournée Le Retour des Rois de Sexion d'Assaut, repoussée à 2022 : "Les retrouvailles vont être joyeuses, les gens vont revivre plein de choses. Gros moment de souvenir, beaucoup de frissons beaucoup d'émotion, je pense. Ça va être un moment à vivre", tease l'interprète de Bella.

Gims pour l'hymne du Mondial 2022 ?

Sinon, il se murmure que Gims (anciennement Maitre Gims) serait pressenti pour réaliser l'hymne de la Coupe du Monde 2022. Pour cela, il "s'installera très prochainement et durant plusieurs mois à Doha, la capitale du Qatar (où aura lieu le Mondial, ndlr)" si l'on en croit les informations du Parisien.