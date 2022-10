Cyril Hanouna face à "quatre mecs cagoulés et armés" : l'animateur de TPMP a échappé à une tentative de cambriolage violente

C'est une semaine assez spéciale pour Cyril Hanouna. L'animateur a dû s'absenter de l'antenne de TPMP ce mardi 4 octobre 2022 puisqu'il célébrait Yom Kippour. Après un retour en grande pompe à la fin de l'émission du mercredi, il a enfin pu reprendre son rôle au complet ce jeudi 6 octobre. Durant l'émission, Baba s'est confié sur une grosse frayeur qu'il a eue cet été dans sa maison du Sud de la France.

"Quatre mecs cagoulés et armés"

"Cet été, je le dis, voilà, on a failli se faire attaquer par des méchants qui voulaient s'introduire dans ma maison", explique celui qui a balancé sur les caprices de star de Benjamin Castaldi. "Des méchants, c'est quatre mecs cagoulés et armés en pleine nuit", tient à préciser Raymond, qui était également présent.

Loin de paniquer, Cyril a réuni tous ses amis et a tenu une réunion de crise. "Alors je les ai réunis et je leur ai dit 'les mecs, nous sommes en plan vigipirate'", raconte-t-il, pendant que Raymond énumère : "Renforcement de la sécurité, éclairage total de la rue, etc".

"Lui, il va se défendre"

"Lui, c'est pas un footballeur, y aura pas rançon ou quoi que ce soit. Lui, il va se défendre. Je suis témoin, il va se défendre. Le problème, c'est qu'il a tendance à mettre tous les objet pour se défendre dans sa chambre et d'oublier les autres. Moi, pour me défendre, j'avais un cintre et une tringle à rideau", continue le chroniqueur qui a dû changer de prénom au début de sa carrière. "Moi, dans ma chambre, je suis en bunker. Je suis en mirador", s'amuse ensuite l'animateur.

Finalement, tout s'est bien terminé pour Baba et Raymond et ce serait le service de sécurité de l'animateur qui aurait finalement fait fuir les cambrioleurs