Cyril Hanouna : cet argent facile qu'il a toujours refusé, "arrêtez, c'est honteux"

Ils vous manquent ? Rassurez-vous, Cyril Hanouna et TPMP seront de retour sur C8 dès ce lundi 29 août 2022. L'animateur star a prolongé son contrat de plusieurs saisons et n'est pas près de quitter ses fanzouzes.

Habituellement très discret quand il s'agit de parler de lui, il a accepté de se confier dans Elise et Julia, Le Podcast. Il est notamment revenu sur la relation qu'il entretient avec son ex-femme et maman de ses deux enfants, Lino et Bianca. "On s'adore. Je l'ai tous les jours au téléphone. Y a pas de genre 'tu les prends mercredi en 8...'. Je lui dis 'je passe prendre les enfants, on va faire une petite darka, tu veux venir ?'", a-t-il expliqué, avant d'ajouter : "C'est un amour mon ex, je l'adore, c'est une bombe. On est toujours très très très potes".

"Ça fait gratteur"

Dans cet entretien, celui qui comptait sur l'argent de sa mère avant de cartonner avec TPMP, révèle également pourquoi il refuse systématiquement les posts sponsorisés ou placements de produits. "Je n'ai jamais posté un truc pour une marque, ça fait gratteur", déclare l'animateur. "Il y a plein de gens qui me disent 'tu pourrais gagner encore plus, pourquoi tu ne fais pas ça ?', je leur dis 'arrêtez, c'est honteux'", continue-t-il.

"Mes équipes m'ont défoncé"

Cyril Hanouna révèle qu'il le fait quand même de temps en temps "pour des potes", mais gratuitement. Il l'a d'ailleurs fait récemment pour Jul, qui lui a envoyé des chaussures de padel, sa grande passion.