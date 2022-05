Cristiano Ronaldo : le prénom de sa fille dévoilé, premières photos mises en ligne

Le 18 avril 2022, Cristiano Ronaldo est passé par toutes les émotions. Si l'accouchement de sa compagne Georgina Rodríguez, enceinte de jumeaux, a malheureusement été marqué par le décès d'un petit garçon, sa soeur est néanmoins née ce jour-là pour la plus grande joie de la famille du joueur de Manchester United. Et c'est sur Instagram que le prénom et les premières photos du bébé ont été dévoilés.