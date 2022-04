Cristiano Ronaldo en deuil : il annonce la mort de son bébé lors de l'accouchement

En octobre 2021, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez annonçaient qu'ils attendaient des jumeaux. Puis, quelques semaines plus tard, le couple révélait qu'il s'agissait d'un garçon et d'une fille. Malheureusement, alors que cette grossesse faisait déjà le bonheur de cette grande famille, celle-ci vient de connaître un dénouement tragique.

Cristiano Ronaldo annonce la mort de son bébé

Ce lundi 18 avril 2022, l'attaquant de Manchester United a partagé un émouvant communiqué de presse sur Instagram afin d'y annoncer le décès de l'un de ses bébés à la suite de l'accouchement. "C'est avec notre plus profonde tristesse que nous vous annonçons que notre petit garçon s'en est allé, a-t-il notamment révélé. Il s'agit de la plus grande douleur qu'un parent puisse connaître".

Malgré tout, face à cette terrible épreuve, CR7 a tenu à préciser que lui et sa famille allaient désormais tâcher de se concentrer sur le positif en couvrant d'amour sa petite soeur, qui est de son côté née en bonne santé, "Seule la naissance de notre petite fille nous apporte la force de traverser ce moment avec de l'espoir et du bonheur".

"Tu es notre ange désormais"

Enfin, après avoir tenu à montrer sa reconnaissance envers le personnel hospitalier qui a su accompagner sa famille ce week-end, "Nous tenons à remercier les médecins et infirmières pour leurs soins et leur soutien de qualité", le sportif a tout logiquement confessé qu'il allait s'éloigner quelque temps pour s'occuper des siens et digérer du mieux possible ce drame, "Nous sommes tous dévastés par ce décès et nous vous demandons gentiment de respecter notre vie privée en ces temps difficiles."

"Notre petit garçon, tu es notre ange désormais. On t'aimera toujours", a-t-il tendrement conclu.