Covid-19 : le constat alarmant d'un pêcheur face aux masques jetés n'importe comment

3 fois plus de plastique dans 20 ans ?

En plus des chiffres flippants que PRBK avait dévoilé pour la journée de l'environnement (le 5 juin 2020), le témoignage déprimant de ce pêcheur a de quoi alerter. Sian Sutherland, cofondateur de l'organisation A Plastic Planet a d'ailleurs précisé, toujours dans le Financial Times, que "l'EPI (Equipement de Protection Individuelle pour les soignants notamment pendant la pandémie, ndlr) est le sommet d'une montagne de déchets plastiques toxiques que nous ignorons depuis des années". Les dégâts seraient donc encore plus grands que ce qu'on imagine...

Une étude System IQ publiée ce jeudi 23 juillet 2020 ajoute encore plus d'inquiétudes. Elle révèle que la présence de plastique dans les océans va presque tripler d'ici 2040. Dans à peine 20 ans, il devrait donc y avoir 3 fois plus de plastique dans l'eau, c'est-à-dire 29 millions de tonnes de plastique par an. Alors pour stopper cette prévision, il va falloir que les gens soient plus attentifs en jetant leurs masques et leurs déchets en général, et que les gouvernements trouvent des solutions plus rapides contre la pollution.