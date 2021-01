Coronavirus : report du bac 2021, vacances d'hiver... Jean-Michel Blanquer fait le point

La jauge de 50% des élèves dans les lycées devrait être prolongée

Alors que les cours en demi groupe devraient se faire même au collège, la jauge dans les lycées sera certainement prolongée après le 20 janvier 2021. Jean-Michel Blanquer a souligné que la jauge de 50% des élèves serait aujourd'hui respectée dans 69% des établissements publics en France. Pas de retour à 100% en présentiel pour le moment donc, l'enseignement hybride (mi à distance, mi en présentiel) va continuer. "La situation épidémique étant ce qu'elle est, on est obligé de revenir sur cette mesure d'assouplissement" a-t-il indiqué, donc "malheureusement" la date du retour des lycéens en présentiel à 100% sera pour plus tard. Les cours à distance vont continuer dans le secondaire et l'enseignement supérieur, les établissements décidant comment le mettre en place a-t-il précisé.

Les vacances d'hiver seront-elles allongées ?

Certains médecins avaient évoqué l'idée d'allonger les vacances d'hiver de février 2021 pour ralentir la Covid-19. Mais le ministre a affirmé que ce n'était pas un "scénario privilégié". L'allongement des vacances d'hiver, ce "n'est pas d'actualité", puisque "le scénario privilégié est celui du maintien des élèves autant que possible en présentiel".

1 million de tests antigéniques sont "prêts" pour les écoles

Jean-Michel Blanquer a aussi révélé qu'il y a "1 million de tests" antigéniques qui sont "prêts" à être utilisés sur les collégiens, les lycéens et le personnel des écoles. Les tests Covid dans les établissements devraient donc se poursuivre en ce mois de janvier 2021, et "cela se renouvellera aussi pour le mois de février" 2021. Pour le moment, seuls 10 000 tests ont été faits. "Les lycées et les collèges sont testés, chaque fois que nous voyons plus de trois cas" a-t-il expliqué, "ces tests se font sur la base du volontariat. L'expérience nous a montré que tout le monde n'était pas volontaire dans ce genre de situation".