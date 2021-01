Coronavirus : bientôt des cours en demi-groupe même au collège ? Le ministre s'exprime

Ce qui est déjà le cas pour les lycées pourrait en effet s'étendre aux collèges, comme l'a révélé Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale, ce dimanche soir (3 janvier 2021) sur BFMTV. Il a même avoué que le mode d'enseignement hybride pourrait être "systématique" dans les lycées et dans les collèges. Ce serait donc la piste étudiée par le gouvernement Macron en cas de rebond de la Covid-19. Mais Jean-Michel Blanquer a tenu à rassurer les parents : "On n'en est pas là".

Et cet enseignement hybride se passe déjà dans certains collèges en France, comme à Lille, Limoges ou encore dans l'académie de Créteil. Un professeur de Seine-Saint-Denis, dont l'établissement fait un enseignement a distance un jour sur deux, a confié à Europe 1 : "Le fait que les élèves soient moins entassés dans les couloirs, la cour de récré, c'est déjà un gain, et cela s'est tout de suite ressenti sur le climat scolaire". "Les élèves étaient plus apaisés et en classe ils ont de meilleures conditions de travail, ne sont pas obligés d'être assis sur la même table" a-t-il ajouté. Ce serait donc la meilleure solution si la situation sanitaire s'aggrave dans les écoles ?

Les syndicats feront le point dans la semaine

Jean-Michel Blanquer était aussi l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1 ce mardi 5 janvier 2021. Il a rappelé que "l'école est fondamentale pour tous les enfants et ne pas aller à l'école nuit énormément aux enfants sur le plan éducatif bien sûr, sur le plan social, et même sur le plan sanitaire, ça peut être très négatif, sur le plan psychologique et sur le plan physique". Et c'est pour cela que pour l'instant, à part certains collèges, l'enseignement hybride n'est pas encore une réalité. De plus, il a assuré que les écoles en France suivent un "protocole sanitaire très strict".