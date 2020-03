Coronavirus : les supermarchés dévalisés, le hashtag #Coronapocalypse lancé

On ne va pas se mentir, c'est un peu l'apocalypse en ce moment à cause du Coronavirus. La plupart des concerts, des événements (Coachella 2020, Mondial du tatouage...) des films sont annulés ou reportés ou encore des tournages de séries, comme Riverdale, Grey's Anatomy et Carnival Row, sont suspendus, mais ce n'est pas tout. Maintenant que les rassemblements de 100 personnes sont interdits, des cinémas, des musées, des écoles, des universités et des magasins ferment jusqu'à nouvel ordre. Emmanuel Macron a aussi conseillé aux employés de travailler chez eux s'ils le peuvent et d'éviter au maximum les transports en commun. On est en crise quoi !

Plus de pâtes et plus de PQ...

Toutes ces mesures ont été prises pour éviter la propagation du Covid-19, mais pour ne pas être contaminés, il y a aussi d'autres gestes à adopter, comme bien se laver les mains, bouger 30 minutes par jour, dormir au moins 7 heures la nuit, manger de manière consistante et... dévaliser les supermarchés apparemment. Depuis que les Français ont peur d'un possible confinement, ils se ruent tous dans les magasins pour faire le stock de nourriture, mais surtout de pâtes et de PQ. En quelques heures, des rayons ont été complètement vidés, c'est assez impressionnant à voir.

#Coronapocalypse

Choqués par la situation, certains internautes ont lancé le hashtag #Coronapocalypse pour partager des photos des supermarchés ou se moquer des gens aussi craintifs : "Au lieu de vider les rayons comme des attardés mentaux pour votre #coronapocalypse, vous auriez dû simplement étaler vos courses sur 3 ou 4 jours pour éviter une pénurie artificielle", "Je dois aller faire des courses ce matin. J'espère que vous avez laissé du sopalin", "On va tous mourir.... de faim", "Plus d'une heure d'attente en caisse et les rayons vides... faut pas tomber dans la psychose non plus", "C'est compliqué la vie hein", peut-on lire sur Twitter.