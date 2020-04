Coronavirus : la série All Rise va proposer un épisode sur la pandémie tourné à distance

En pleine pandémie de Coronavirus, la série All Rise va proposer un épisode tourné à distance

En raison de la pandémie de Coronavirus qui touche de plein fouet l'Europe et les Etats-Unis, de nombreux tournages de films et de séries ont été interrompus. Mais certaines productions rivalisent d'inventivité pour continuer de travailler malgré le confinement. C'est le cas des membres de l'équipe de la série All Rise, diffusée depuis septembre 2019 aux Etats-Unis sur CBS : elle proposera en mai un épisode sur la pandémie qui sera tourné virtuellement via FaceTime et Zoom.