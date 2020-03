Coronavirus : la fête aux balcons se prépare pour le vendredi 20 mars 2020

Alors que les Français sont confinés depuis ce mardi 17 mars 2020 midi, ils s'inspirent de nos amis italiens et espagnols pour s'occuper et garder un lien social. Concerts depuis les balcons, gym à distance... Le moins que l'on puisse dire, c'est que les citoyens ne manquent pas d'imagination, que ça soit pour s'amuser ou pour montrer leur solidarité. Après l'appel lancé pour applaudir tous les soirs le personnel hospitalier, un autre événement Facebook a été créée pour remercier les médecins, infirmiers, infirmières et aides-soignants, en première ligne dans la lutte contre la propagation du Coronavirus (covid-19).

"la fête en musique, aux balcons et aux fenêtres"

Celui-ci appelle à faire "la fête en musique, aux balcons et aux fenêtres, avec respect et pour dire MERCI aux personnels de santé". Ainsi, sont appelés à chanter ou jouer de la musique à leurs fenêtres ce vendredi 20 mars 2020 de 20h à 21h "tou.te.s nos confrères de l'industrie de la Culture, les artistes, les collectifs, les DJs, les producteurs, acteurs, associations, entreprises, électrons libres unis autour de la musique" ainsi que "tou.te.s les français.ses qui y seront sensibles".

Un événement organisé par le web magazine électro Dure vie "pour remercier et encourager les personnels de santé qui sont et deviendront les héros de cette bataille. Pour exprimer notre force et notre solidarité." Le tout dans la bienveillance et le respect de ses voisins, bien sûr.