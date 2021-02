Constantine : une série sombre et horrifique sur HBO Max pour le héros de DC ?

Après avoir fait quelques apparitions au sein du Arrowverse, Constantine - le célèbre personnage de DC Comics, pourrait avoir le droit à sa propre série. Le twist ? Ce projet - chapeauté par Bad Robot Productions (société de production de J.J. Abrams) et attendu sur HBO Max, n'aurait aucun lien avec la version du héros précédemment incarné par Matt Ryan.

Une nouvelle version de Constantine sur HBO Max ?

Selon les informations de Illuminerdi, cette potentielle future série serait vue comme une "réinvention bien plus sombre de l'univers de ce personnage qui serait différente de toutes les autres adaptations". Autrement dit, oubliez également le film de 2005 avec Keanu Reeves. Une révélation à prendre avec des pincettes tant que rien ne sera officialisé, mais les fans de Constantine pourraient être à la fois surpris et ravis si tout ceci était amené à être confirmé, "Cette série se concentrerait moins sur la religion, mais plus sur l'horreur liée à tous les éléments issus des comics".

Du côté du personnage en lui-même et de sa possible incarnation, HBO Max et Bad Robot Productions seraient à la recherche d'un acteur de couleur à l'approche de la trentaine. Et visiblement, c'est un profil similaire à celui de Riz Ahmed (vu dans The Night Of, Venom) qui serait privilégié.

Encore une fois, on ne sait pas si ce projet aboutira, mais on est forcément intrigué. Un tel personnage dans une série qui exploiterait enfin la noirceur de son univers, ça ne pourrait être que génial à suivre. Et pour rappel, il est déjà prévu que HBO Max propose une série DC centrée sur Peacemaker, un personnage qui sera prochainement présenté dans le film The Suicide Squad !