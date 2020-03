Consentement : "Nous Toutes" révèle que 9 femmes sur 10 ont déjà reçu une pression pour du sexe

Les internautes apprennent ainsi que 9 femmes sur 10 (interrogées par l'enquête hein, of course) ont confié avoir reçu une pression pour avoir un rapport sexuel. Il est même indiqué que dans 88% des cas, c'est arrivé plusieurs fois et non pas une seule. 70% des femmes ayant répondu ont aussi avoué avoir eu des rapports sexuels alors qu'elles n'en n'avaient pas envie. Pour quelle raison ? 25% d'entre elles se sont dits : "Je pensais que le problème venait de moi". Sauf que le problème ici n'est pas au niveau de la libido, il est de l'ordre du consentement qui n'est pas toujours mutuel.

Elles sont également 53,2% (donc 1 femme sur 2) du sondage à avoir fait l'expérience d'un rapport sexuel avec un ou plusieurs partenaires avec pénétration non consenti.

Remarques, capotes, violences... Les chiffres affolants

Pour aller encore plus loin, sachez aussi que 74,6% des femmes questionnées (donc plus d'1 femme sur 4) ont assuré qu'il est déjà arrivé qu'un partenaire poursuive un rapport sexuel... alors qu'elle avait demandé qu'il s'arrête. Et dans 38,2% des cas, le rapport a continué malgré leur demande d'arrêter. C'est donc ce qui s'appelle une agression sexuelle.