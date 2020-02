CesarDeLaHonte : les stars et les internautes réagissent à la victoire polémique de Roman Polanski

Florence Foresti était la maîtresse de cérémonie des César 2020

L'annonce a fait l'effet d'un choc lors des César 2020 ce vendredi 28 février : Roman Polanski a remporté le prix de meilleure réalisation pour le film J'accuse. La victoire du réalisateur, accusé depuis de nombreuses années de viols par plusieurs mineurs, a jeté un gros froid et provoqué la colère de nombreuses célébrités et anonymes. A commencer par Adèle Haenel qui a quitté la salle et Florence Foresti, maîtresse de cérémonie, qui a réagi sur Instagram. Ce samedi, le hashtag #CesarDeLaHonte est en trending topic et de nombreuses stars et anonymes ont poussé un coup de gueule.

" Vive la pdophilie, Bravo la pdophilie "... Adle Haenel a laiss clater sa colre en quittant la crmonie des Csar ce soir salle Pleyel, furieuse de la remise de deux Csar Roman Polanski pour son film " J'accuse ". Images: @SmithReporter

--#csar2020 @adelehaenel pic.twitter.com/qfsRa37P1Y — Paris Match (@ParisMatch) February 29, 2020

De son côté, Florence Foresti n'avait pas hésité à tacler Roman Polanski dans son discours d'ouverture. Mais c'est sur Instagram Stories que l'actrice et humoriste a réagi au prix reçu par l'homme. "Ecoeurée" a-t-elle tout simplement posté. Elle aurait même refusé de remonter sur scène pour la traditionnelle photo des gagnants suite à la victoire du réalisateur.

Florence Foresti réagit à la victoire de Roman Polanski aux César 2020 sur Instagram

Le #CesarDeLaHonte Sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, stars et anonymes ont partagé leur colère avec le hashtag #CesarDeLaHonte, en premier trending topic ce samedi matin. Parmi les stars qui ont fait part de leur mécontentement, on retrouve Léna Situations qui a poussé un gros coup de gueule, Christophe Beaugrand, Karima Charni ou encore Aïssa Maiga. Des anonymes ont également critiqué cette victoire.

Polanski sacr meilleur ralisateur. Adle Haenel quitte la salle, ainsi qu'une partie du public. Florence Foresti disparat. Du jamais vu aux Csar. Malaise, gne... La crmonie pourra-t-elle s'en relever ? Pas si sr... — Christophe Beaugrand-Gerin (@Tof_Beaugrand) February 28, 2020

Alors on commence par quoi?...La fministe en carton n'a rien vous prouver cher @Lemmy992! Avez vous vu le film? Le propos? Devons nous mettre des femmes et des hommes partout pour une raison d'galit? Que faites vous pour faire voluer les mentalits et les choses? https://t.co/ZgZDSJoAnf — Karima Charni (@Karimacharni) February 29, 2020

#Cesar2020 #Polanski : la raction d'@AissaMaiga @Mediapart :

" J'ai t cloue sur place, effraye, degoute titre vraiment personnel, dans mes tripes. J'ai pens toutes ces femmes qui voient cet homme plbiscit, et toutes les autres victimes de violences sexuelles " — Marine Turchi (@marineturchi) February 28, 2020

On peut arrter avec l'hypocrisie de l'homme/l'oeuvre. Les votants ont choisi Polanski pas en dpit des viols mais pour cracher la gueule des fministes et soutenir Polanski. C'tait un message et il tait trs clair. — Titiou Lecoq (@titiou) February 29, 2020

Rcompenser Polanski en "sparant" l'homme de l'artiste" c'est comme rcompenser Hitler pour Mein Kampf en disant que c'est un super bouquin et qu'il faut sparer l'homme de l'artiste #CesarDeLaHonte — (@lovelydeath28) February 29, 2020

Encenser et rcompenser le violeur et pdocriminel Polanski, a doit tre cela le fameux rayonnement de la France... Comment font-ils pour se regarder dans un miroir sans avoir la nause... #CesarDeLaHonte — Manu (@____Manu) February 29, 2020

"L'académie crache au visage des victimes" De son côté, le collectif Nous toutes a également réagi à cette victoire polémique sur Twitter. "Honte aux #Césars2020. En récompensant Polanski, l'académie crache au visage des victimes et adresse ce message : protection et impunité des violeurs perdure. Tout comme la culture du viol au sein du cinéma français. Nous ne lâchons rien." peut-on lire. Le Ministre de la Culture, Franck Riester, a également condamné ce choix au micro d'Europe 1 ce samedi matin. "Célébrer l'homme est un message négatif envoyé au moment où la chape de plomb sur ces agressions sexuelles et sexistes est en train d'exploser dans notre pays (...) À chaque fois qu'un César est remis, c'est un message qui est transmis à la société" a-t-il déclaré.