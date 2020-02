Léna Situations dégoûtée par la victoire de Roman Polanski aux César 2020 : son coup de gueule

Sur le tapis-rouge des César 2020, il n'y avait pas que des acteurs et actrices. Léna Situations était elle aussi invitée de la cérémonie en compagnie de son petit-ami Seb la Frite. La Youtubeuse a passé une bonne soirée... jusqu'au sacre de Roman Polanski.

"Personne ne s'y attendait"

Sur Instagram Stories, Léna Situations s'est confiée en vidéo sur l'ambiance à l'intérieur de la salle Pleyel où se déroulait la cérémonie des César 2020 suite à l'annonce de la victoire de Roman Polanski qui remporté le prix du meilleur réalisateur pour J'accuse. Si elle avoue comprendre les nominations pour l'équipe technique qui "n'a rien à voir avec cette histoire" autour du réalisateur, décerner un prix à titre personnel à celui qui est accusé de viol a choqué la star. "Je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé. (...) On a tous terminé la soirée sur une note choquante et limite d'incompréhension" explique-t-elle. "En aucun cas je suis pour le fait qu'un homme qui a violé des femmes se retrouve à gagner un prix. Je pense que, les gens qui étaient dans la salle, on avait tous l'espoir... Je ne pensais pas que c'était possible avec tout ce qui s'est passé." ajoute la Youtubeuse.

"Vous donnez un message dégueulasse"

Dans la suite de ses messages, Léna Situations envoie un message clair à l'Académie des César. "Cette distinction est éclatée, les César, c'est éclaté. Franchement, ça a dégoûté tout le monde" déclare la star qui a salué la prestation de Florence Foresti. Et de conclure : "L'Académie, je ne sais pas comment ça marche mais faut changer ça. C'est dégoûtant et vous donnez un message dégueulasse à la nouvelle génération et à toutes les femmes".