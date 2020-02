Cocaine Hippos : Netflix prépare une comédie sur... les hippopotames de Pablo Escobar

Vous avez suivi avec passion la vie de Pablo Escobar dans la série Narcos de Netflix ? Préparez-vous à découvrir avec étonnement celle... de ses hippopotames. Oui, le Hollywood Reporter vient de le révéler, la plateforme de streaming s'est associée au comédien Jermaine Fowler et au scénariste Jordan VanDina pour donner vie à Cocaine Hippos, une comédie très spéciale.

Chasse au trésor parmi les hippos d'Escobar

En tant que fan du narco-trafiquant, vous n'êtes pas sans savoir que Pablo Escobar avait profité de sa puissance pour se créer un petit zoo personnel en Colombie composé de tous les animaux possibles, que ce soit des autruches, antilopes, girafes ou des éléphants. Or, si à sa mort chacun a été vendu ou attribué à de véritables zoos, ses 4 gros hippopotames n'ont jamais trouvé d'acquéreur et sont donc restés sur place. Problème ? Ces derniers en ont alors profité pour se reproduire et causer quelques soucis à la population locale (il existe carrément une page Wikipedia à ce sujet).

Rassurez-vous, Cocaine Hippos ne va pas s'amuser à suivre le destin chelou de ces mammifères, mais ils seront le point de départ d'une aventure hors du commun. D'après le site américain, "cette série suivra un groupe d'amis qui tombera sur un indice menant au trésor perdu d'Escobar. Ils vont embarquer dans un voyage sauvage qui les verra affronter des escrocs, barons de la drogue et des hippopotames mortels". Un concept WTF ? Oui, mais prometteur, d'autant plus qu'il est décrit comme un "mixe entre Very Bad Trip et Tonnerre sous les Tropiques".

C'est exactement pour ce genre de projets improbables que l'on est abonné à Netflix. Vivement !