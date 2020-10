Bosh de retour avec son nouveau clip funky "Slide"

"Bien ou quoi ? T'habites dans l'coin ou quoi ? / J't'ai vu passer dans l'allée, ton boule me rend romantique, pièce", Vous avez ces paroles en tête depuis l'été ? Normal, le son Djomb de Bosh a tourné partout pendant des mois et des mois. Il a remporté un énorme succès, mais saviez-vous que le titre a bien failli ne jamais sortir ? "Djomb c'est de la facilité. Vocalement parlant, ce n'est pas une dinguerie, c'est de l'amusement, du délire. Pour tout dire, je voulais le supprimer de l'album", a révélé le rappeur à Booska-P.

Bosh dévoile son nouveau son Slide

Heureusement que Bosh n'a pas supprimé Djomb de son opus "Synkinisi" : il serait passé à côté d'un énorme tube. L'interprète de Karnage dans la série Validé n'a donc jamais été fan de ce morceau, mais du coup, pourquoi revenir avec un titre assez similaire à Djomb ? Bonne question.

En tout cas, Bosh est bien déterminé à continuer à nous ambiancer (on en a bien besoin depuis l'annonce du couvre-feu) avec son nouveau single funky et festif Slide dans lequel il y a quelques clins d'oeil à son dernier son, comme l'instru et les paroles : "C'est vrai, t'es djomb mais t'es pas Beyoncé / Joue au mac sa mère, kichta dans la pochette / Lunettes sur l'nez, j'sais pas si t'as capté / Je slide, who's bad ?" L'artiste nous emmène dans une ambiance rétro et disco dans le clip de Slide, ça vous dit un petit tour dans le passé ? Si oui, rdv dans notre diaporama !