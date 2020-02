Les Pussycat Dolls font grimper la température dans leur clip "React" 🔥

On a bien failli ne plus croire au retour des Pussycat Dolls. Après plusieurs mois, voire plusieurs années, de rumeurs, le come-back du girlsband a été officialisée en décembre 2019 avec l'annonce d'une tournée en Angleterre : les filles passeront par Londres, Manchester, Glasgow ou encore Cardiff au mois d'avril. Pour donner un petit avant-goût à leur public, Nicole Scherzinger et ses copines ont dégainé un medley explosif, de leurs plus grands tubes tels que Buttons, Don't Cha et When I Grow Up, sur le plateau de X Factor : Celebrity.

Les Pussycat Dolls de retour avec le clip React

Lors de cette soirée spéciale, les Pussycat Dolls ont aussi dévoilé un court extrait de leur nouveau single React dans lequel elle parle de jalousie et de réactions excessives sur une instru pop : "Maybe I should count my blessings / That you're just that type / So call me masochistic / But sometimes, I want to fight / Every time I leave, you pull me closer / I hang up the phone, you call me back/ Why don't you mess me 'round like you're supposed to? / You're turning me cruel 'cause I'm just wanting you to react."

Le groupe n'a pas (ou presque) changé de style et n'a pas non plus perdu ses bonnes habitudes comme le prouve le clip de React : les Pussycat Dolls s'affichent toujours aussi sexy avec des danses endiablées et des tenues muy caliente. They are on fire ! En bref, Nicole Scherzinger et sa team font grimper la température pour leur grand retour tant attendu.