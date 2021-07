RK fête la sortie de son nouvel album "100 rancunes" avec Maes et le clip de "Petit Coeur"

Le mois dernier, RK a été placé en garde à vue pour soupçons de violences conjugales. Les forces de l'ordre l'ont libéré, sous contrôle judiciaire, au bout de 2 jours, mais cet été, le rappeur devra se présenter au tribunal pour "être jugé pour des faits de violences sur sa conjointe", a expliqué la procureure de la République de Meaux. Cette histoire n'est donc pas terminée ! En attendant le procès, RK se concentre sur sa carrière musicale : il vient d'ailleurs de sortir aujourd'hui son nouvel album "100 rancunes".

Maes et RK se retrouvent dans le clip "Petit Coeur"

Un quatrième album dans lequel l'artiste de 19 ans a collaboré avec Landy, ZKR, Ashe 22, Drk2binks et Maes. Ce n'est pas la première fois que RK et Maes bossent ensemble : ils ont dévoilé leur premier feat Euros en 2020. Un an plus tard, les deux rappeurs se retrouvent sur le morceau efficace Petit coeur accompagné d'un clip dans lequel RK et Maes nous emmènent au-delà des nuages, sous l'eau, dans une ambiance dark ou encore dans un monde menacé par les flammes.

Un choix de mise en scène pour illustrer l'histoire de leur parcours : "Petit coeur est fragile, assombri par le sale / À toi de voir si tu me fuis, si tu me suis / J'ai les idées larges comme le chargeur du Uzi / On a grandi dans la tess, les mains dans la farine", balancent-ils dans le refrain de leur feat. Un feat tout aussi efficace que le premier !