Clem : quand la saison 10 sera-t-elle diffusée ? Lucie Lucas répond

Koh Lanta raccourci, les deux derniers primes de The Voice déprogrammés, Demain nous appartient déprogrammé... Alors que TF1 a bouleversé sa grille des programmes à cause du confinement, la diffusion de la saison 10 de Clem, prévue courant 2020, sera-t-elle elle aussi repoussée ? Inquiets après les départs de Victoria Abril, Elodie Fontan, Léa Lopez ou encore Philippe Lellouche, les fans de la série de TF1 étaient rassurés en apprenant en juillet dernier que Clem était renouvelée pour une dixième saison, tournée à l'automne 2019.

Quand la saison 10 de Clem sera-t-elle diffusée ?

La série sera-t-elle diffusée courant 2020, comme prévu, ou sera-t-elle repoussée ? Face aux nombreuses questions des fans, Lucie Lucas a donné plus d'indications ce samedi 18 avril 2020 sur Instagram, où elle a partagé quelques photos du tournage : "Chers tous, vous êtes très nombreux à me demander quand va sortir la prochaine saison. Pour l'instant je n'en ai aucune idée mais je peux vous promettre que nous travaillons dur en post production malgré le confinement pour vous préparer une très belle saison 10 et que je ne manquerai pas de vous donner l'info dès que je saurai quand elle sortira sur nos écrans."

Il faudra donc se montrer patient avant d'avoir une date... En attendant, l'actrice soutient les Français en cette période difficile : "Du courage à tous ceux qui n'en peuvent plus de rester confinés, il faut tenir..."