Claude (Koh Lanta 2020) et Darko racontent leur drôle de rencontre

Difficile d'oublier la défaite de Claude, face à Naoil, dans Koh Lanta 2020. Certains téléspectateurs sont encore déçus, mais le finaliste, lui, a tourné la page de sa chute sur les poteaux. Pour preuve, il s'est affiché de très bonne humeur et souriant dans ses interviews et dans sa vidéo YouTube avec Darko. Eh oui, Claude connaît l'ex-candidat de Secret Story 10... depuis 5 ans ! Ils se sont rencontrés par pur hasard lorsque le pote de Bastien Grimal bossait dans un resto de bagels à Paris.

Une rencontre inattendue

Comment ça s'est passé ? Darko raconte : "à l'époque, je travaillais dans un Bagelstein. Claude était venu m'acheter un sandwich. Je regardais Koh Lanta tout le temps, il avait déjà fait deux finales. J'étais fan, mais je n'ai pas osé lui demander une photo. Je lui fais sandwich, je vais dans la rue, je bois mon café. J'étais énervé parce que je n'avais pas pris de photo. Je sais plus pour quoi, il est repassé et là je me dis 'c'est maintenant, c'est le moment'. Je lui parle, je lui demande une photo."

Après cette coïncidence, Claude a revu Darko dans Secret Story 10 et n'a pas hésité à lui envoyer un message sur les réseaux sociaux : "je me souviens de toi au Bagelstein. La prochaine fois, c'est moi qui te demanderai une photo. Je te souhaite de gagner l'aventure, good luck." Bon ben, le complice d'Emy LTR n'a pas gagné, mais il s'est au moins fait un pote et par n'importe lequel !

