Claire (L'amour est dans le pré) en deuil après la mort de son bébé, elle s'attaque à Cyril Hanouna

Ce sont des photos déchirantes qu'ont partagé Chrissy Teigen et John Legend le 1er octobre dernier. Alors que la mannequin était enceinte de leur troisième bébé, elle l'a perdu au bout de 4 mois de grossesse après avoir accouché prématurément. "Nous sommes choqués et traversons une peine terrible, le genre de peine que nous n'avions jamais ressentie. Nous n'avons pas réussi à arrêter les saignements, malgré des litres et des litres de perfusions, ça n'a pas suffit", confiait-elle.

Claire (L'amour est dans le pré) en colère contre Cyril Hanouna et l'équipe de TPMP

Une publication Instagram longuement commentée, et sur laquelle revenait l'équipe de Cyril Hanouna quelques jours plus tard dans TPMP. Le débat tenu n'a pas fait l'unanimité chez les téléspectateurs, et encore moins chez les mamans qui ont vécu le même drame. Parmi elles, Claire, candidate de la saison 10 de l'Amour est dans le pré. Alors qu'elle s'apprêtait à accueillir son deuxième enfant avec Sébastien après la naissance de Mathéo il y a 4 ans, elle a perdu son bébé peu de temps après sa naissance, en juillet dernier.

Elle demande du "respect pour les familles endeuillées"

Encore en deuil aujourd'hui, l'agricultrice n'accepte pas les propos tenus dans l'émission de C8 et l'a fait savoir dans une vidéo partagée sur Instagram : "Je pense que chaque personne vit son deuil à sa manière, et si on a envie de s'afficher ou de ne pas s'afficher, si on a envie d'en parler ou si on a pas envie d'en parler, c'est une épreuve de la vie, peut-être même la plus dure que celle de perdre son enfant". Elle demande à Cyril Hanouna et à ses chroniqueurs de "prendre du recul et surtout avoir du respect pour les familles endeuillées. On peut faire du buzz sur plein de choses mais pas là-dessus".