Claire (L'amour est dans le pré 2015) : son bébé est mort peu de temps après sa naissance

Alors que tout le monde s'attendait à une bonne nouvelle comme pour Hillary et Rachel Legrain-Trapani, qui ont accouché début juillet, c'est une terrible nouvelle que Claire, candidate de la saison 10 de l'Amour est dans le pré en 2015, a annoncé ce jeudi 9 juillet 2020 : celle qui s'apprêtait à accueillir son deuxième enfant avec Sébastien après la naissance de Mathéo il y a 4 ans, a perdu son bébé peu de temps après sa naissance. "C'est avec un grand regret, que Sébastien et moi même que nous vous annonçons qu'il n'y auras pas notre porte ouverte du 26 juillet, car en ce moment l'esprit n'est pas à la fête. Samedi 4 juillet, j'ai mis au monde un magnifique bébé de 3,6 kg s'appelant Mathis, ce qui nous a comblé de bonheur. Cependant, après quelques complications, notre Mathis a dû rejoindre les anges... Ce qui nous a bouleversé", écrit-elle sur Instagram.

Claire en deuil après avoir perdu son bébé

Souhaitant faire son deuil dans l'intimité, elle préfère s'éloigner des réseaux sociaux, mais aussi faire une pause dans son travail : "C'est pour cela que nous souhaitons prendre du temps pour notre famille, pour Mathéo et pour pouvoir nous reconstruire petit à petit, afin de surmonter cette épreuve. Pendant quelques temps, je serai moins présente sur les réseaux sociaux, sur les marchés et à la ferme". L'ex d'Adrien Vives remercie ceux qui l'ont soutenue dans cette épreuve difficile : "Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous entourent et nous soutiennent durant cette épreuve... Un grand merci au Centre Hospitalier d'Auch, le service de Maternité. Au SMUR 31. Et l'Hôpital des enfants de Purpan pour leur personnel formidable et leur soutien...". Elle peut également compter sur le soutien de plusieurs agriculteurs dont Emeric, Aude, Pierre et Frédérique ou encore Carole.