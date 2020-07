Chucky, la série : la terrible poupée est de retour dans un premier teaser glaçant

L'année 2021 sera-t-elle meilleure que l'année 2020 ? En tout cas, elle sera flippante à cause de Chucky. La petite poupée qui a fait cauchemarder de très nombreux enfants - et adultes - depuis sa création en 1988 sera plus en forme que jamais. Tremblez !

Un premier teaser pour la série Chucky

Après les adaptations de American Nightmare et Scream en série, c'est une autre célèbre franchise qui débarque dans notre télé : Chucky. Annoncée en janvier 2020, cette nouvelle version des aventures de la poupée tueuse n'arrivera qu'en 2021 sur les chaînes américaines SyFy et USA mais se dévoile déjà à travers un court teaser à voir dans notre diaporama. On peut y voir les rayons vides de Toyland et notre "vieil ami" Chucky, soulevant son couteau. Le tout accompagné de la musique de Chucky, la poupée de sang (deuxième volet de la franchise) et du rire bien glaçant du personnage.

Dans Chucky version série, on suivra la poupée, vendue lors d'un vide grenier, qui va transformer une ville idyllique en véritable cauchemar avec une série de meurtres terrifiants. Des alliés et ennemis du passé de Chucky vont aussi débarquer en ville et menacer de l'exposer. La série est écrite par Don Mancini qui en est aussi le showrunner. C'est lui qui avait donné vie à la poupée dans Jeu d'enfant, sorti en 1988, premier film de la franchise. Depuis, Chucky est apparu dans sept longs-métrages dont le dernier, Child's Play : La Poupée du mal sorti en 2019.